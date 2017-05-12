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ميدو يوجه نصيحة لـ«محمد صلاح» عبر «تويتر»

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ميدو يوجه نصيحة لـ«محمد صلاح» عبر «تويتر» ميدو يوجه نصيحة لـ«محمد صلاح» عبر «تويتر»

التحرير

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وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، نصيحة للاعب محمد صلاح المحترف ضمن صفوف روما الإيطالي، وطالبه بالاستمرار مع فريقه، وفي حالة رغبته في الانتقال إلى فريق أخر يستمر داخل الملاعب الإيطالية. 

وعلق ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا "في رأيي رحيل @22mosalah عن إيطاليا مخاطره كبيره!! عليه محاولة البقاء في @OfficialASRoma أو إذا رحل عليه البقاء في إيطاليا!!". 

ميدو

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ويعد النجم المصري صاحب الـ 24 عاما محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها؛ نادي ليفربول الإنجليزي، حسبما أفادت العديد من التقارير الإنجليزي في الفترة الماضية، واحاديث أخرى حول انتقاله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني. 

ويقدم صلاح مستوى متميز مع روما هذا العام إذ استطاع أن يشارك مع الذئاب في 38 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، استطاع خلالهم ان يسجل 17 هدفًا ويصنع 14 أخرين. 

ويأتي روما في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة.    

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