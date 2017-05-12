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جوارديولا: توقعت معركة للفوز بالبريميرليج وليس للتأهل لدوري الأبطال

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جوارديولا: توقعت معركة للفوز بالبريميرليج وليس للتأهل لدوري الأبطال جوارديولا: توقعت معركة للفوز بالبريميرليج وليس للتأهل لدوري الأبطال

التحرير

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قال الإسباني بيب جواريدولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه كان يتوقع ينافس في مثل هذا الوقت من الموسم على لقب البريميرليج ليس على التأهل لدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ليستر سيتي المقامة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "استمتعت بالموسم ولو أن الأمور لم تسر معنا كما يجب، توقعت معركة للفوز باللقب لكن نحن عوقبنا بسبب عدم تسجيل أهداف كافية، في الصيف سنكون مستعدين لأول مباراة في الموسم، سواءً في الدوري أو تصفيات دوري الأبطال".

وتحدث جوارديولا عن مواجهة ليستر قائلا " تدربنا بشكل مكثف هذا الأسبوع مع كثير من المرح، أنا متفائل بأنننا سنذهب لدوري الأبطال، وسنكون أفضل الموسم المقبل، وسيكون أجويرو وستونز متاحين للمباراة، والفريق جاهز ولا توجد إصابات".

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وعن سوق الانتقالات الصيفي المقبل قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "سوق الانتقالات مجنون، الأندية هنا تحصل على عوائد كبيرة من النقل التلفزيوني وتنفق الكثير لجلب اللاعبين، ولقد قررت ماذا نفعل حيال 7 لاعبين، سنجلس نهاية الموسم ونتحدث معهم، الآن نريد أن نكافح لنفوز في المباريات المتبقية".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، علق جواريدولا قائلا "ريال مدريد فريق قوي، واليوفي أيضا يملك التاريخ ولاعبين أقوياء، المباراة النهائية لدوري الأبطال ستكون مثيرة".

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التحرير

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