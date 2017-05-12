«كلوب»: المشاركة في دوري الأبطال ضرورة للحصول على المال

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على ضرورة المشاركة في دوري أبطال أوروبا؛ للحصول على الكثير من المال، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام وست هام يونايتد المقامة الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب "المشاركة في دوري أبطال أوروبا تجعلك تحصل الكثير من المال، ونحن كنادي كرة قدم علينا المشاركة به، ونحن مركزون بشدة في عملنا، أنا في مزاج إيجابي من دون الحاجة إلى أستعمال المخدرات".

وعن مواجهة ساوثهامتون الأحد "ساوثهامبتون لعبوا أمامنا بتكتل دفاعي وأمام أرسنال فتحوا اللعب، أنا حقًّا لا أعلم لماذا فعلوا هذا، وفوز وست هام على توتنهام كان أفضل اداء لهم منذ مدة طويلة، الإعلام تحدثوا أن بيليتش تحت الضغط وفريقه أظهروا أنهم يريدون العمل معه".

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وعن جاهزية بعض اللاعبين وغياب آخرين قال كلوب "ستوريدج جاهز للقاء وست هام، وتواجد أدم لالانا سوف يمنحنا المزيد من الخيارات، وفيرمينو يعاني من بعض الألم في العضلات وسوف ننتظر و نرى ماذا يحدث كذلك لوكاس ليفا مشاركته في محل شك".

وتابع متحدثًا عن سوق الانتقالات، قائلا "لقد أجرينا العديد من المحادثات وكانت أيجابية للغاية، واللاعبين الذين تحدثنا معهم في هذه اللحظة نعلم أن لديهم عروض من أندية أخرى".