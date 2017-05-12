أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

سيدة تتهم قاتل مأجور بالنصب.. اتفقت معه على قتل زوجها فـ "أصلح بينهما"

Google+ Print
سيدة تتهم قاتل مأجور بالنصب.. اتفقت معه على قتل زوجها فـ "أصلح بينهما" سيدة تتهم قاتل مأجور بالنصب.. اتفقت معه على قتل زوجها فـ "أصلح بينهما"

مصراوي Masrawy

سيدة تتهم قاتل مأجور بالنصب.. اتفقت معه على قتل ز

كتب - هشام عواض:

حاول رجل لبناني الدفاع عن نفسه ضد اتهام سيدة له بالنصب والاحتيال في مبلغ 30 ألف دولار، حيث زعم أنها منحت هذا المبلغ مقابل التخلص من زوجها الثري حتى ترثه.

قال القاتل المأجور بعدما تم القبض عليه، ويدعى "غسان .م" إنه لعب دور"المُصلح" بين السيدة وزوجها،" أنا نجحت في هذا الأمر، حيث استطعت أن أوفّق بينهما"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية.

وكان قد أُحيل المتهم إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامه بالقيام بالاحتيال على السيدة "هـ.ب"والاستيلاء على مبلغ مالي منها جراء ذلك، وتهديدها وهي والعمال لديها في مطعم تستثمره.

ودافع عن نفسه وقال إن الزوجة كلفته لقتل زوجها من أجل أن ترث ثروته وذلك مقابل ثلاثين ألف دولار، وأضاف " أنني أنا صالحتهما ولم أفعل أكثر من ذلك".

وطلب ممثل النيابة العامة الاستماع إلى إفادة الزوجة، وقررت المحكمة استدعاء الزوجة وإرجاء الجلسة إلى يوليو لسماع أقولها.

يذكر أن المتهم معرض أن يعاقب على هذا الجرم بالسجن لمدة تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وثلاث سنوات كحد أقصى.

 

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق

نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق

كوريا الشمالية: مستعدون للتحاور مع واشنطن بشرط

كوريا الشمالية: مستعدون للتحاور مع واشنطن بشرط

​محافظ البحر الأحمر يخصص ٣ آلاف متر لإنشاء معهد أزهري في الغردقة

​محافظ البحر الأحمر يخصص ٣ آلاف متر لإنشاء معهد أزهري في الغردقة