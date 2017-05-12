المفتي: الظروف الاقتصادية «ابتلاء».. وقادرون أن نجتاز ونبني وطننا

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن «النص الشرعي يقول إن الإنسان المسلم دائر في دائرتين على الدوام، دائرة الشكر ودائرة الصبر، فإن أصابه سراء شكر ربه، وإن أصابه ضرٌ صبر عليه»، مشيرًا إلى أن «مسيرتنا في الحياة مسيرة عطاء واختبار، والإنسان مبتلى في كل حال، يشكر عطاء ربه في حالة العطاء، ثم إن أصابته ضائقة فإنه يكون في امتحان وابتلاء وعليه أن يصبر».

أضاف علام، خلال برنامج «حوار المفتي»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن «المسلمين يمرون بأصعب فترات الحياة منذ عهد رسول الله، حينما فرضت قريش عليهم حصارًا اقتصاديًا واجتماعيًا مريرًا لمدة 3 سنوات»، موضحًا أنه «لا يوجد حالة اقتصادية صعبة يمكن أن تأتي على أطوار الإنسان كما مرت على النبي وأصحابه حينها».

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وتابع «بعد المرور بهذه الضائقة الشديدة، والتجربة المريرة، بقى حب مكة في قلب النبي، وهذا درس كبير نقوله لشبابنا في مصر وللمسلمين جميعًا، نحن نريد أن نبني، ومهما واجهتنا تحديات فقد واجه رسول الله صعاب وتحديات إلا أنه نجى منها وبنى أمة كبيرة جدًا، ونحن أيضًا قادرون أن نجتاز ونبني هذا الوطن».