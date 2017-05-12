عبد المعز: «رمضان مش للمسلسلات.. أين حُرمة الشهر الكريم؟»

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، اليوم الجمعة، إن الكثير من الناس لا يُراعي حرمة شهر رمضان، وذلك بمشاهدة الأعمال الدرامية، مستكملًا: «درامية إيه؟ بتتفرجوا على إيه؟ فين حُرمة الشهر الكريم؟».

أضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج «خير الكلام»، عبر فضائية «الحياة»: «شهر رمضان وقت توبة واستغفار، رمضان مش للمسلسلات، الصيام اللي ربنا أمرنا به مش أكل وشرب بس، الصيام للجوارح، صيام عن المعاصي».

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تابع: «ربنا سبحانه وتعالى بيصومنا عن الأكل، اللي هو شيء حلال، يبقى الأولى أن نصوم عن الحرام، ليه بقى عندنا جرأة على انتهاك حرمة شهر رمضان وشعائر الله؟».