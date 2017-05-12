«سؤال وجواب».. سعد الهلالي يوضح كل ما تريد معرفته عن الصوم

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الصوم يعني «الإمساك والامتناع» في اللغة، ويعني عند الفقهاء «الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص، وبشروط مخصوصة».

وفي حلقة من برنامجه «وإن أفتوك»، الذي يقدمه عبر فضائية «ON E»، أجاب «الهلالي» على عدة أسئلة مهمة تتعلق بالصوم خلال شهر رمضان المبارك، نُعدّدها في هذا التقرير بـ«الفيديو»..

أولًا: تعريف الصوم عند الفقهاء

ثانيًا: مصادر معرفة المفطرات

ثالثًا: المفطرات الثابتة بالقرآن والمُجمع عليها

هل يقاس التقبيل على الرفث في الفطر؟

هل يقاس الاستمناء على الرفث في الفطر؟

ما حكم أكل الحصى والزجاج في الصيام؟

ما حكم بلع دم اللثة والنخامة عمدًا في الصيام؟

ما حكم بلع البصاق بعد وصوله الشفتين في الصيام؟

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ما حكم بلع ما بين الأسنان عمدًا في الصيام؟

هل التقطير في العين والأنف والأذن يُفطر أم لا؟

ما حكم الكحل للصائم؟

هل استنشاق بخار الطعام والتبغ يُفطر الصائم؟

حكم الأكل على ظن دخول الليل أو عدم طلوع الفجر وتبين خلافه

ما حكم الأكل أو الشرب سهوًا للصائم؟

حكم الحجامة للصائم

حكم طلوع الفجر على الصائم وهو جنب أو وهي حائض

حكم الغيبة وقول الزور والسباب للصائم