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40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية.. غدًا

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40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية.. غدًا 40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية.. غدًا

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تنطلق، صباح غد السبت، امتحانات الدبلومات الفنية، بجميع أنواعها "الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي"، بمحافظة القليوبية.

ويؤدى 40 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 132 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

من جانيه، قال، طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات له، اليوم الجمعة: "إنه جرى تفعيل بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن، لتأمين اللجان والكنترولات، وخطوط سير الأسئلة، وأوراق الإجابات، لدعم اللجان بالأطباء والتمريض، للتعامل الفوري مع أي حالات مرضية، والتموين لمد المديريات بالوقود اللازم لسيارات نقل الأسئلة والإجابات".

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