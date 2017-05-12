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ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري

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مصراوي Masrawy

ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (1)ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (1)

ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (2)ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (2)

ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (3)ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (3)

ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (4)ماسورة مياه تُصيب شارع ولي العهد في حدائق القبة بشلل مروري (4)

كتب - محمد الصاوي:

تسبب كسر ماسورة مياه بشارع ولى العهد بمنطقة حدائق القبة ، في ظهور كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات بالشارع وصولا لطريق سكة الوايلي.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، الجمعة، بلاغًا من الخدمات المرورية بوجود كسر ماسورة مياه بحدائق القبة.

وأمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة السيارات، وتم إرسال سيارات لشفط المياه والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح.

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