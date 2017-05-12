«الأسطورة» يجيب على أسئلة معجبيه: بحلم بـ«الأوسكار».. و«الكنز» أهم أعمالي

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دائمًا ما أثيرت حوله الأزمات، فما بين منتقد ومحب للفنان محمد رمضان شغلت أخباره حيزًا كبيرًا على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا والتى متناولة حينًا أعماله الفنية وأخبار التحاقه مؤخرًا بالجيش وحينًا آخر حياته الشخصية التى شارك فى اختراقها وانتقادها بعدة إطلالات على حساباته بمواقع التواصل يستعرض فيها ثرائه مما عرضه للكثير من الهجوم، وكان آخرها خروجه على متابعيه من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر، مجيبًا عن معظم الأسئلة الموجهة إليه من قبل محبيه ومتابعيه، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما جاء بها..

1- بعرف أوفق بين الجيش والتصوير

أجاب رمضان على سؤال أحد جماهيره عن طريقة تقسيم وقته بين التصوير والجيش معًا، قائلًا: "واجبي فى الجيش ده تجاه بلدي، إنما التصوير والأعمال الفنية ده واجبي تجاه جمهوري وطموحي.. وباخد أجازات من الجيش بنزل أصور فيها".

2- "جواب اعتقال" لا يشوه الإسلام

رد رمضان على هجوم أحد متابعيه ضد فيلمه الأخير "جواب اعتقال"، والذي يرى أنه يشوه الإسلام والمسلمين، ونفى الأول ذلك قائلاً: "بالعكس ده احنا مقدمين نماذج توضح أن الدين الإسلامي هو دين السماحة"، ونصحه بمشاهدة الفيلم.

3- بصور فيلم عن بطل في الجيش

عبّر محمد رمضان عن فخره بجميع أعماله الفنية، وأضاف أن آخر القرارات التي اتخذها وشعر فيها بفخر حقيقي كان التحاقه بالجيش، مشيرًا إلى أنه بدأ في تجسيد شخصية أحد أبطال الجيش المصري لكنه غير مصرح له الكشف عن تفاصيل عمله الجديد.

4- تفاصيل مسلسله الجديد

حكى رمضان عن تفاصيل مسلسله الإذاعي المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل "لا سحر ولا شعوذة"، قائلًا: "بيعالج مشكلة البطالة وبيحكي عن إهانة موكب رئيس أمريكي"، لافتًا إلى أنه كان يفكر في عمل درامي يناقش قضية العلم والعلماء.

5- الكنز جزءان

سأله أحد المتابعين عن نيته في تقديم فيلم تاريخي، وجاء رده: "فكرت ووافقت وقربت أخلص تصويره.. فيلم الكنز أحداثه تاريخية وهو إخراج شريف عرفة وبيشاركني في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم"، وأشار إلى أنه جزءان، الجزء الأول مقرر عرضه قريبًا.

6- "أهلاً رمضان" في العيد

وعد رمضان جمهوره أن يطل عليهم من جديد عبر مسرحيته "أهلاً رمضان" على مسرح الهرم" في أول أيام عيد الفطر.

7- سر نجاحه

كشف رمضان عن سر نجاحه ووصفه بكلمة "الإخلاص"، ويعتبر أهم عمل قام به ولم يُعرض بعد على شاشات السينما هو "الكنز".

8- أتمنى العمل مع مي عز الدين

أشاد رمضان بالفنانة مي عز الدين، قائلاً: "ممثلة موهوبة جدًا وإضافة لأي ممثل يشتغل معها، وأتمنى يجمعنا عمل سويًّا يليق بيكم وبحجم جمهورنا".

9- سر دمعته من عين واحدة

أوضح رمضان سبب نزول دمعته دائمًا من عين واحدة بمسلسل "الأسطورة"، قائلاً: "هي صادفت إنه في 3 مشاهد متتالية بالمسلسل عيطت فيهم من عين واحدة ولكن الممثل الحقيقي بيعيط في أي عين وأي وقت"، مما دفعه لنزول دمعته من نفس العين أثناء طرحه مقطع الفيديو الذي يرد على سؤال إحدى متابعيه.

9- نفسي أعمل فيلم عن العربيات

أعرب رمضان عن أمنيته في عمل فيلم عن السيارات، مثل الفيلم الأجنبي "FAST& FURIOS".

10- سبب تأجيل عرض "جواب اعتقال"

برر رمضان أن سبب تأجيل عرض فيلم "جواب اعتقال" ليس لأسباب سياسية، إنما يرجع لتخوف الرقابة على المصنفات الفنية من عرضه حاليًا بسبب الأحداث المحيطة بمصر، وخاصة أنه يتحدث عن الإرهاب.

11- حلمي الأوسكار

تحدث رمضان عن حلمه قائلاً: "الحلم اللي لسة محققتوش إني آخد جائزة أوسكار في فيلم مصري.. وأتمنى تحقيقه".

12- حقيقة الجزء الثاني للأسطورة

وجّه أحد جمهوره سؤالاً له حول تقديم جزء ثاني من مسلسل الأسطورة، وقال إنه لا يحبذ أن يقدم أجزاء أخرى من أعماله حتى لو كانت ناجحة، ووعد الجمهور بأنهم سيحبون مسلسله القادم وسيسعدون أنه لم يقدم جزءًا آخر من "الأسطورة".

13- فيلم مع أحمد السقا

صرّح رمضان أن هناك عدة أعمال كان سيجتمع فيها مع الفنان احمد السقا لكن الأخير اعتذر لظروف شخصية، وأنه من المقرر تقديم فيلم يجمعهما سويًّا من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد سامي.