تخصيص 7500 متر لبناء وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس محمد توفيق، رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، اليوم الجمعة، تخصيص 7500 متر لبناء وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية بقرى ونجوع غرب الموهوب.

وقال "توفيق" في تصريحات صحفية، إنهم انتهوا من الرسومات الخاصة بالتقسيم، ومن المقرر أن يبدأ "مشروع سترة" في تنفيذ تلك الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار مشروعات الإسكان التي ينفذها مشروع "سترة " على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.