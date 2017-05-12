أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سيد معوض: زاناكو الزامبي ليس سهلا

Google+ Print
سيد معوض: زاناكو الزامبي ليس سهلا سيد معوض: زاناكو الزامبي ليس سهلا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ضربة البداية للأحمر في مشواره بدور المجموعات من بطولة إفريقيا أمام زاناكو الزامبي، مهمة للغاية، مؤكدًا أن خوض اللقاء الأول على ملعب الأهلي يضع مسئولية كبيرة على اللاعبين بضرورة الفوز.

وأضاف معوض أن بدايات أي فريق في دوري المجموعات تكون لها كلمة السر، في تحديد مشوار الفريق بالمسابقة، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، يضع في حسباته كل السيناريوهات التي تضمن للفريق انطلاقة جديدة أمام «زاناكو» الزامبي في المباراة التي تقام في السابعة مساء الغد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

شاهد أيضا

وأشار مدرب الأهلي إلى أن المنافس ليس سهلا ولكن الأهلي فريق كبير، ويعرف لاعبوه كيفية تحقيق مرادهم في أي وقت، لافتا إلى أن البدري قام بتكليف الجهاز المعاون بمتابعة الفريق الزامبي ودراسته جيدا.

وأكد معوض أن الجهاز الفني دوّن كل كبيرة وصغيرة عن فريق زاناكو؛ للاستعداد بشكل جيدا لحسم اللقاء، مشيرا إلى أنه سلم البدري تقريرا شاملا عن الفريق المنافس وأهم لاعبيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة