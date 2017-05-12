سيد معوض: زاناكو الزامبي ليس سهلا

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قال سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ضربة البداية للأحمر في مشواره بدور المجموعات من بطولة إفريقيا أمام زاناكو الزامبي، مهمة للغاية، مؤكدًا أن خوض اللقاء الأول على ملعب الأهلي يضع مسئولية كبيرة على اللاعبين بضرورة الفوز.

وأضاف معوض أن بدايات أي فريق في دوري المجموعات تكون لها كلمة السر، في تحديد مشوار الفريق بالمسابقة، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، يضع في حسباته كل السيناريوهات التي تضمن للفريق انطلاقة جديدة أمام «زاناكو» الزامبي في المباراة التي تقام في السابعة مساء الغد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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وأشار مدرب الأهلي إلى أن المنافس ليس سهلا ولكن الأهلي فريق كبير، ويعرف لاعبوه كيفية تحقيق مرادهم في أي وقت، لافتا إلى أن البدري قام بتكليف الجهاز المعاون بمتابعة الفريق الزامبي ودراسته جيدا.

وأكد معوض أن الجهاز الفني دوّن كل كبيرة وصغيرة عن فريق زاناكو؛ للاستعداد بشكل جيدا لحسم اللقاء، مشيرا إلى أنه سلم البدري تقريرا شاملا عن الفريق المنافس وأهم لاعبيه.