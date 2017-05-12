بالصور.. ضبط 15 مليون قطعة "بُمب وصواريخ رمضان" في الفيوم

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الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت المباحث الجنائية بالفيوم، اليوم الجمعة، 550 كرتونة ألعاب نارية تحمل 11 مليون صاروخ و4 ملايين "بمبة"، قبل توزيعها على تجار الجملة في قرية النزلة، استعدادًا لبيعها للأطفال في رمضان.

كانت معلومات قد وردت اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بتخزين "إسلام.م.ع"، 26 سنة عامل ومقيم بقرية النزلة مركز شرطة الشواشنة، كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأشكال بالعديد من المخازن في القرية، تمهيدًا لتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة.

أحيل المتهم لنيابة أبشواي الذي اعترف بحيازتة للمضبوطات بغرض الاتجار.