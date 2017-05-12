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وزير خارجية بولندا يشكر السلطات المصرية على تعاونها في التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية

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وزير خارجية بولندا يشكر السلطات المصرية على تعاونها في التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية وزير خارجية بولندا يشكر السلطات المصرية على تعاونها في التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية

مصراوي Masrawy

السائحة البولندية

القاهرة - (مصراوي):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً من وزير خارجية بولندا، اليوم الجمعة، حيث قدم خلاله الشكر للتعاون القائم بين السلطات المصرية والبولندية في متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية مؤخراً.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، على أن الجانب المصري سوف يستمر في تقديم كافة اشكال المساعدة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب البولندي خلال المرحلة القادمة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لإتمام الزيارة المقررة لرئيس بولندا إلى من النصف الثاني من العام، بمناسبة مرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا.

وكذلك إلى لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح ورؤساء دول مجموعة فيشجراد خلال الفترة القادمة، فضلاً عن التطلع للتنسيق والتشاور بين الوزيرين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المختلفة.

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مصراوي Masrawy

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