لجنة الانتخابات الهندية تعقد اجتماعًا لتبديد الشكوك بشأن ماكينات التصويت

نيودلهي - (د ب أ):

تصدرت مزاعم بشأن مخالفات و"قرصنة" في ماكينات التصويت الالكترونية جدول أعمال اجتماع دعت إليه لجنة الانتخابات الهندية اليوم الجمعة.

ودعت اللجنة، وهي هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات في الهند، إلى اجتماع لـ55 حزبًا سياسيًا لإظهار أن ماكينات التصويت الالكترونية ليست عرضة للتلاعب بها.

وتمت الدعوة إلى الاجتماع على خلفية مخاوف أعربت عنها بعض الاحزاب السياسية بشأن السلامة التقنية للماكينات بعد أن تم التشكيك في النتائج في الانتخابات الاخيرة في خمسة مجالس محلية.

وذكرت اللجنة أن "الاجراءات الصارمة وعمليات الاقتراع المحددة جيدا، التي وصفتها اللجنة تحمي الماكينات من أي نوع من التلاعب" مضيفة أنه من المهم إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة.

وقال زعيم حزب "آم.آدمي" إنه "مازالت لجنة الانتخابات تقول إنه من غير الممكن التلاعب بماكينات التصويت الالكترونية".