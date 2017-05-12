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أمين "دعوة الأزهر" يهاجم يوسف زيدان: "سباب المجاهدين من أخلاق المجرمين"

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أمين "دعوة الأزهر" يهاجم يوسف زيدان: "سباب المجاهدين من أخلاق المجرمين" أمين "دعوة الأزهر" يهاجم يوسف زيدان: "سباب المجاهدين من أخلاق المجرمين"

مصراوي Masrawy

الشيخ محمد زكي

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن "التاريخ الإنساني شهد للمجاهد الصادق صلاح الدين الأيوبي، شهادة صدق وحق".

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الروائي يوسف زيدان، والتي وصف خلالها صلاح الدين الأيوبي بـ"واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، موضحًا أن صلاح الدين الأيوبي حرق مكتبة القصر الكبير التي كانت إحدى أهم المكتبات في العالم بدعوة سياسية معتادة حتى الآن وهي مواجهة الفكر الشيعي.

وأضاف زكي في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أننا "الآن نبخس القائد صلاح الدين حقه، بدلا من إكمال مسيرته نحو تحرير بيت المقدس والأوطان العربية والإسلامية من دنس ورجس الاستعمار الحديث".

ووجه زكي رسالة إلى زيدان قائلًا: "أقول للمتطاولين عليه تشبهَوا بهم إن لم تكونوا مثلهم.. إن التشبه بالرجال فلاح".

وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا شتاما، فسُباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وسباب المجاهدين من أخلاق المجرمين".​

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مصراوي Masrawy

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