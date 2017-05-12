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لاعبا أياكس وسوانزي على رادار كومان

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لاعبا أياكس وسوانزي على رادار كومان لاعبا أياكس وسوانزي على رادار كومان

التحرير

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يسعى الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، لتدعيم خط وسط التوفيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة إلى أن كومان يرغب في ضم مواطنه الدولي دافي كلاسين، قائد أياكس، صاحب الـ24 عامًا، وذلك بعد تقديمه لأداء رائع هذا الموسم، من خلال لعبه 48 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 4.228 دقيقة، سجل خلالهم 19 هدفَا وصنع 12 آخرين.

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كما أضافت سكاي سبورتس، أن كومان يسعى للتعاقد مع الدولي الايسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب سوانزي سيتي، صاحب الـ27 عامًا، وأكدت أن الصفقة قد تتكلف نحو 25 ملايين جنيه استرليني.

وتابعت بأن جيلفي سيجوردسون يمتلك عقد يمتد لعام 2020 مع سوانزي، وسجل الدولي الآيسلندي 10 أهداف وصنع 12 آخرين خلال خوضه 38 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

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التحرير

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