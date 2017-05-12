بالفيديو والصور- حقيقة العثور على مخلوق بحري غامض في إندونيسيا

كتب - علي أحمد:

عثر سكان محليون بجزيرة سيرام الإندونيسية على كائن بحري غامض، طوله 15 متراً، ويزن عدة أطنان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أحد سكان الجزيرة اكتشف وجود هذا الكائن البحري الضخم نافقاً على الشاطئ، إلا أنه لم يتمكن من تحديد معالمه لغرابة شكله.

وأثارت الواقعة خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وصور للحيوان الغامض، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على ماهية هذا الحيوان الغامض.

وكان سكان محليون بالفلبين عثروا قبل عدة أشهر على حيوان شبيه تماماً لهذا الحيوان الغامض الذي عثر عليه في إندونيسيا، وأثار جدلاً كبيراً وقتها.

واعتبر البعض أن هذا الكائن البحري الغامض ماهو إلا حيوان الأطوم البحري النادر غير المتكشف، ولكن تبين لاحقاً أنه حوت ولكنه تحول إلى هذا الشكل الغريب بسبب التحلل، ما يعني أن الحيوان المكتشف في إندويسيا ليس إلا "حوتاً" تحلل بعد نفوقه.