المعاينة: إصابة 4 مهندسين صينيين بحريق مصنع "بيانكو" في الصف

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الحريق، الذي اندلع بمصنع "بيانكو" للحديد والصلب والرخام بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، أنه نتج عن انفجار ماكينة التبريد.

وأشارت المعاينة، إلى أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق، أسفر عن إصابة 5 مهندسين، 4 منهم يحملون الجنسية الصينية بحروق بالدرجة الأولى، تم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة، بنشوب حريق بمصنع "بيانكو" بعرب أبو ساعد.

وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، إلى محل الحريق رفقة 4 عربات إطفاء.

وتمكن رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق.