في صور: دراكولا شخصية مثيرة بإلهام أسطوري

سحر دائم

“مصاص الدماء” هو واحد من أكثر الشخصيات المثيرة في الثقافة الشعبية، وكثيرا ما ركزت عليها الأفلام السينمائية، ففي العام الماضي أثار الممثل جوني ديب الرعب في قلوب المشاهدين لدى ظهوره كشخصية خيالية متعطشة للدماء في فيلم “الظلال الداكنة” للمخرج تيم بيرتون.

الأصل من رومانيا

تتعود جذور “مصاص الدماء” إلى رومانيا، ففي القرن الخامس عشر توجب على الأمير تيبس ميته محاربة الفساد. وعلى ما يبدو أنه فضل دماء ضحاياه، ولكن يصعب الفصل بين الحقيقة و الأسطورة، إلا أن قصة “غالف دراكولا ” ألهمت وعلى مدار قرون طويلة الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

برام ستوكر

في عام 1897 دقت ساعة الكاتب الإيرلندي برام ستوكر بعد نشره رواية “دارلكولا” بعد سبع سنوات من العمل. و تمكن ستوكر من تصوير شخصية “مصاص الدماء” بشكل لا مثيل له. وحتى الآن يعتمد الكتاب والمخرجين في كل أنحاء العالم على روايته، إلا أن ستوكر لم ينتفع كثيرا من نجاح روايته، إذ توفي عام 1912 ، تاركا أرباح نجاحه لغيره.

دراكولا في الفنون التشكيلية

قبل أربع سنوات من نشر رواية برام ستوكر، أنهى الرسام النرويجي إيدوار مونش لوحة حملت في البداية اسم “الحب والألم”. إلا أن أصدقاء الرسام أطلقوا عليها اسم “مصاص الدماء”، وهو الاسم الشائع للوحة حاليا، وهي عبارة عن صورة لسيدة تقوم بعضّ رقبة رجل.

مصاص الدماء في دوسلدورف

ينظم حاليا في مدينة دوسلدورف الألمانية معرض مصمم بشكل جميل في متحف “فيلم موزيوم” حول دراكولا. المعرض من تمويل أكاديمية الفنون للصور المتحركة والعلوم والمعروفة باسم أكاديمية أوسكار، بمشاركة ماكس شريك كمصاص دماء مشهورفي الفيلم الصامت للمخرج مورناو “نوسفيراتث”.

وفي الفن السابع

شارك في المعرض إلى جانب ماكس شريك العديد من الشخصيات التي لها دور في تاريخ السينما وخاصة أولئك الذين اشتهروا بأدوارهم كمصاصي دماء. القصص الأكثر شهرة هي التي تروي الكثير عن المجري بيلا لوغوسي، إذ قام بأداء دور “دراكولا” عام 1930.

كلاوس كينسكي

تمكن ممثل ألماني أخر بعد ماكس شريك من تقمص شخصية “دراكولا”. ففي عام 1979 قام كلاوس كينسكي بأداء دور المتعطش للدماء في فيلم “شبح الليل” من إخراج فيرنر هيتسوغ. وقامت الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني بأداء دور الضحية.

اختلافات متعددة

ظهرت أيضا سيدات متعطشات للدماء في أدوار سينمائية. واستخدمت بعض الشركات أسطورة مصاصي الدماء لأغراض خاصة. إذ نظمت شركة صناعة السيارات أودي عرضا لمصاصات الدماء، وذلك في المبارة النهائية لبطولة السوبر بول في ولاية إنديانا بوليس الأمريكية.

هوليود في المقدمة

أنتجت هولييود أروع أفلام “دراكولا”، ففي عام 1994 سار المخرج الايرلندي نيل يوردن على خطى مواطنه برام ستوكر. ففي فيلمه الذي حمل عنوان “حوار مع “مصاص دماء”، ظهر النجمان براد بيت وتوم كروز كمتنافسين. إلا أن النجاح التجاري لم يحقق الأرباح المتوقعة.

إلهام دائم

تمكن نجوم شباب من إنتاج سلسلة الأفلام السينمائية “الشقق”، و كتبت الأمريكية شتيفاني ماير العروض الأدبية الناجحة، وقام بتمثيل الفيلم روبرت باتينسون (يسار) وكيرستين ستيورات (وسط) و تايلور لوتنر وحققت الأفلام نجاحا قياسيا من حيث عائدات شباك التذاكر.

دويتشه فيله