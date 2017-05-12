"مصراوي" ينشر أماكن معارض "أهلاً رمضان" في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مجدي عبد العال مدير التموين في السويس، إنه تفقد، يرافقه محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية في السويس، أسواق المحافظة، والساحات المفتوحة، وقررا اختيار منطقة أرض المعارض بكورنيش السويس، وسوقي المثلث والمشتل بالأربعين، لإقامة ثلاث معارض لـ "أهلاً رمضان".

وأوضح مجدي عبد العال لـ "مصراوي"، أن المحافظة تنظم 3 معارض هذا العام بدلاً من معرض واحد فقط، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الشركات المُصنعة للمواد الغذائية، والصندوق الاجتماعي والتجار لتجهيز بضائعهم، وعرضها بالمعارض الثلاثة مجانًا، وذلك مقابل عرض السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف مدير التموين، أنه يجرى التجهيز لإقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، على أن يضم كل حي من أحياء السويس الخمس، شادرًا واحدًا، باستثناء حي الجناين، الذي يمثل القطاع الريفي، ومن المخطط ان يضم شادرًا ثابتًا، بجانب منفذين مؤقتين لبيع اللحوم.

ولقت إلى أنه نسق مع مجزر فيصل العام، لطرح دواجن بأسعار مخفضة بفرع المنفذ بحي الأربعين، وبيع اللحوم السوداني بسعر 72 جنيهًا، والضاني والماعز بـ 90 جنيهًا.