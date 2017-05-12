بالصور.. محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يفتتحان مسجدًا بتمويل "إماراتي"

الدقهلية - رامي القناوي:

افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والشيخ شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة بعزبة عاصم التابعة لمركز تمي الأمديد، أنشئ بالجهود الذاتية على نفقة الشيخ عبدالله الملا من الإمارات، على مساحة 600 متر مربع ويتسع لـ900 مصلي، ويضم دار مناسبات بتكلفة مالية قدرها 2.6 مليون جنية.

حضر الافتتاح الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار عبدالحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وعاطف عميرة، مدير الثقافة، وعلى عبد الروف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحاتم أبو النجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد المنسي، وكيل وزارة الزراعة.

وأدى مفتى الجمهورية ومحافظ الدقهلية صلاة الجمعة بالمسجد الجديد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ طه زيادة وكيل وزاره الأوقاف بالدقهلية، تحت عنوان "تحويل القبله دروس وعبر".

وعقب الصلاة، وضع محافظ الدقهلية ومفتي الديار المصرية حجر أساس قصر ثقافة تمي الأمديد، الذي أنشئ بتكلفه قدرها 7 ملايين جنيه، والمدرسة الثانوية المشتركة بتكلفه 8 ملايين جنيه، المقامة على مساحة 4300 متر مربع، وتضم 21 فصلًا دراسيًا، بالإضافة لوضع حجر أساس تمي الأمديد بتكلفه 4 ملايين جنيه.

وثمن "الشعراوي" مشاركات المجتمع المدنى وأهل الخير من الإمارات في المساندة والدعم للمشروعات الخيرية، لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالجهود الذاتية.