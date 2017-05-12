شاركت بلجان «25 يناير» الشعبية.. 5 تصريحات لأحمد آدم في «عيش الليلة»

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الفنان أحمد آدم واحد من أبرز الكوميديانات على الساحة الفنية الذي عاد مجددًا إلى شاشة السينما بشخصية "القرموطى" التى استطاع أن يحقق من خلالها عدة نجاحات، حل آدم ضيفًا برفقة صديقه الممثل صلاح عبد الله على برنامج "عيش الليلة" الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى عبر فضائية "DMC"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز التصريحات التي أدلى بها خلال الحلقة.

1- كنت عيون الصقر في "25 يناير"

حكى أحمد آدم كيف شارك جيرانه باللجان الشعبية في ثورة "25 يناير"، قائلاً: "كانوا شايفني عيون الصقر"، وأضاف "أنه كان دائمًا يجلس أمام العقار الذي يسكن به مع جيرانه، حتى اقترح أحدهم وضع جرس بمنزل آدم يدق به وقت شعوره بالخطر"، وأشار إلى أن أغلب المواقف التي أحس بخطورتها على سكان العمارة كانت عادية ولا تمثل خطرًا، الأمر الذي سبّب الإزعاج للجيران وألغوا معها فكرة الجرس.

2- مقلب في صلاح عبد الله

روى آدم أنه اشترى سيارة حديثة واستقل العربة في يوم مع صلاح عبدالله، واستطرد قائلاً: "كان في شاشة في العربية سألني عنها، أقنعته إنه جهاز بيخليني أتحكم في الأجهزة اللي في البيت وأنا خارج فانبهر جدًا لدرجة انه اشترى واحد زيه"، وسط ضحكات أشرف عبد الباقي والجمهور.

3- والدي كان صديق صلاح

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أدى كل من آدم وصلاح أغنية من تأليفهما وتلحينهما بعنوان "الشوارع ضيقة"، ثم صرّح الأول قائلاً: "صلاح كان صديق والدي أوصاه عليَّ قبل ما يموت"، ومازحه عبدالله قائلاً: "أبوه كان أظرف منه بكتير".

4- مواقف كوميدية في زلزال "92"

قال آدم: "كل الزلازل اللي حصلتلي كنت وقتها في الشارع"، لافتًا إلى أنه وقت زلزال "1992" كان يصوّر عملاً بأحد عقارات حي "المهندسين"، وعندما وقع الزلزال خرج الجميع في الشارع بملابسهم الداخلية، وعقّب قائلاً: "الشارع كله يتمسك آداب".

5- أجر صلاح عبد الله

صرّح صلاح عبد الله عن الأجر الذي كان يتقاضاه من المسرحيات التي كان يشارك بها قديمًا، وصُدم أشرف عبد الباقي من أجره وقتها، وحكى عن طريقة قبضه للأجر قائلًا: "كان ليَّ روتين إني أقبض أجري من إدارة الشباب، حصل موقف إن مدير المسرح كان بيوزع الأجور يومًا ما، قبضت منه ورحت لإدارة الشباب"، وعلّق آدم على ذلك قائلاً: "ده حرامي".