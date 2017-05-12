علاقتها بتريزيجيه وزواجه السري.. كهربا ونجلة الحضري «خطوبة» تتحدى الأزمات

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في مفاجأة غير متوقعة للمتابعين للشأن الكروى، أُعلنت أمس الخميس خطبة نجم المنتخب الوطنى ونادى الاتحاد السعودى مُعارًا من نادى الزمالك محمود كهربا على "شدوى" نجلة اللاعب عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى ووادى دجلة.

ويقام حفل الخطوبة اليوم الجمعة بمدينة ٦ أكتوبر والذى سيقتصر على حضور أهل العروسين فقط، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثيرين عن العروسين.

"كهربا"

1- اسمه محمود عبد المنعم عبد الحميد سليمان الشهير بـ"كهربا"، وقد لد في 13 أبريل 1994.

2 - بدأ مشواره الكروى مع ناشئى الأهلي، وأعير مرتين لناديي لوزيرن وجراسهوبر زيورخ السويسريين قادمًا من إنبي.

3- انضم بعد ذلك لنادي الزمالك، ويلعب حاليًا لصالح نادى الاتحاد السعودى معارًا من الزمالك.

4- أثير مؤخرًا حوله الكثير من الجدل حول زيجته "السرية" السابقة من الإعلامية سارة خليفة بعدما تم تداول العديد من الصور لهما على مواقع السوشيال ميديا، وهي الصور التى قدمتها "سارة" إلى المحكمة بعد انفصالها عنه واتهامها له بتبديد منقولات الزوجية بقيمة 200 ألف جنيه، إضافة إلى سرقة مجوهراتها الذهبية.

لم يصمت كهربا جراء ذلك الموقف، لكنه علق من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتب: "فقط تركيزى الآن فى الملعب ومنتخب مصر والمكان الذى سوف ألعب فيه سواء نادى زمالك أو أى محطة جديدة، ولكن لا ألتفت لهذه الشائعات للنيل من تركيزى لمنطقة تانية بصور قديمة عن زواجى الذى لم يكتمل أكثر من عام".

"شدوى"

1- نجلة الحضرى تدعى "شدوى"، وهى الابنة الصغرى بين بناته وتبلغ من العمر 17 عامًا.

2- روجت أيضًا الكثير من الشائعات التى تفيد بخطبة شدوى للاعب نادى موسكرون البلجيكي محمود حسن تريزيجيه، الأمر الذي نفته نجلة الحضري حيث صرحت بأنها لا تعرف تريزيجيه من قريب أو بعيد، مشددة على أنه لم يتقدم بخطبتها ولا تعرف من ردد هذا الخبر من الأساس.

جدير بالذكر أن الحضرى وكهربا حققا رقمًا قياسيًّا على مستوى العالم فى تاريخ الكرة وهو أن يشارك لاعب وحماه فى منتخب واحد، وإليك أيضًا عدد من اللاعبين الذين ربطت بينهما علاقات نسب كروية..

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تزوج أسامة حسني لاعب الأهلى ومصر المقاصة السابق نجلة أسطورة الأهلى محمود الخطيب، حينما كان الأول لاعبًا ضمن صفوف الفريق الأحمر.

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من علاقات النسب الشهيرة داخل الوسط الكروى زواج أمير عبد الحميد حارس وادي دجلة والنادى الأهلى سابقًا بشقيقة كابتن الزمالك السابق محمد أبو العلا.

محمود عبد الحكيم

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سيد معوض

تزوج سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق نجلة رمضان السيد المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، الذي قيل إنه يحاول إقناعه بالعودة إلى الملاعب مرة أخرى عقب إعلانه الاعتزال مؤخرًا.

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رمضان صبحي

عقد رمضان صبحى نجم النادى الأهلى قرانه على شقيقة الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلى، وكريمة وحش إفريقيا إكرامي الكبير.