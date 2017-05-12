بالصور- فقد 100 كيلو من زونه.. والسبب "حمية البول"

كتب - علي أحمد:

لجأ رجل بريطاني إلى طريقة غريبة لإنقاص وزنه، وذلك كحل لمعاناته مع السمنة المفرطة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "ديف مير" - 54 عاماً - لجأ إلى شرب "بوله" كمرطب للجسم، حيث عاش معظم الوقت على تناول عصير "الجريب فروت" وكوبين من البول يومياً.

وتحدث "مير" عن تجربته الغريبة، حيث قال إن شرب بوله يمنحه إحساساً بالانتعاش والصحة أكثر من أي وقت مضر، لافتاً إلى أنه فقد عشرات الكيلوجرامات بواسطة شرب البول.

وأضاف مير أن البول يقلل من احتياجاته من المواد الأساسية في الطعام لأنه يحتوي على كل شيء يحتاجه الجسم، قائلاً "معظم الناس يعتقدون أنه منتج من الفضلات ولكنه ليس كذلك إنه أنظف من الماء"

وبحسب الصحيفة فقد الرجل البريطاني ما يقارب الـ 100 كيلوجرام خلال 6 سنوات.