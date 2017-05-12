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مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

مصراوي Masrawy

جنود الجيش الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرين بجروح متفاوتة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا قتل أثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية (النبي صالح) شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات إثر تظاهرات تضامنية مع مواصلة مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 26 يومًا على التوالي.

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