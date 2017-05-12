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رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ

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رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ

التحرير

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أكد نادي بايرن ميونيخ على رحيل مدافعه هولجر بادشتوبر، بنهاية الموسم الحالي، حيث يلعب المدافع الألماني حاليًا في صفوف شالكة على سبيل الإعارة منذ شهر يناير الماضي، إلا أن شالكة لا يرغب في تمديد التعاقد معه حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وبات بادشتوبر قريبًا للغاية من الرحيل خارج ألمانيا، حيث أشارت العديد من التقارير إلى احتمالية انتقاله لصفوف مانشستر سيتي للعمل مجددًا مع مدربه السابق في البايرن بيب جوارديولا.

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وأوضح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، بأن بايرن ميونيخ يتمنى لبادشتوبر التوفيق في خطوته المقبلة وذلك بعدما أظهر التزامًا استثنائيًا مع الفريق البافاري طوال الـ15 سنة الماضية.

والجدير بالذكر أن بادشتوبر توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 5 مرات ولقب كأس ألمانيا 4 مرات إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2013 على حساب بروسيا دورتموند.

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التحرير

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