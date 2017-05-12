بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور"

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت الحاجة سبيلة أحمد عجيزة، المتبرعة بكامل ثروتها لـ"صندوق تحيا مصر"، التبرع بـ100 "كرتونة" مواد غذائية لصالح الفقراء والمحتاجين قبل حلول شهر رمضان.

والتقت "سبيلة" باللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وقدمت 50 "كرتونة" مواد غذائية كدفعة أولى لإدارة التنمية البشرية بالمحافظة لتوزيعها عل المحتاجين.

واحتوت "الكراتين"، التي تبرعت بها سبيلة على: "زيت، سكر، فول، أرز، وتمر"، وتضمن غلاف الكرتونة عبارة "كرتونة الحاجة سبيلة.. تحيا مصر"، وصورة تجمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله لها في قصر الاتحادية، حيث تبرعت بكامل ثروتها لصندوق تحيا مصر.