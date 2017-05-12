مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

برلين - (د ب أ):

صادق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" اليوم الجمعة على تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

وتسمح التعديلات الجديدة بمراقبة الأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيًا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم في إطار مكافحة الإرهاب.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى تأسيس هيكل حديث لتكنولوجيا المعلومات داخل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وجمع المعلومات على نحو أكثر كفاءة.

وتأتي التعديلات استجابة لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، والتي رأت أن الصلاحيات الموسعة التي حصل عليها مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لمكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا.