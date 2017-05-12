"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

كتبت-مروة شوقي:

ينظم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الجمعة، احتفاليته السنوية بعيد العمال، تحت شعار "أجر عادل -حرية نقابية- لا للفصل التعسفي"، في المقر الرئيسي للحزب، برعاية أمانة العمال والفلاحين بالحزب، وأمانة الحقوق والحريات، وأمانة المرأة وأمانة الاعلام.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية، قيادات الحزب، وممثلي الاتحادات العمالية والفلاحية، في مقدمتهم رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ورئيس اتحاد الفلاحين، والنقابات العمالية، وبعض أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب إيهاب منصور والنائب خالد شعبان، وممثلي أحزاب التيار المدني كـ"الدستور، والعيش والحرية، والكرامة، والتحالف الشعبي"، وممثلي بعض المنظمات المدنية التي تهتم بالشأن العمالي مثل دار الخدمات النقابية، والمرأة الجديدة، والتعاونية العمالية للوعى القانوني.

وأوضح الحزب، أنه سيتم مناقشة بعض الملفات الهامة، في مقدمتها تاريخ النضال العمالي والانتهاكات بحق الطبقة العملة، والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء العاملات وبخاصة في القطاع الزراعي، علاوة على استعراض الملاحظات حول المسودة المقدمة لمجلس النواب من الحكومة لقانون العمل.

وسيختتم الحزب احتفاليته بتكريم أسماء عدد من النقابيين ومناضلي الطبقة العاملة ومن بينهم، شاهندة مقلد وعبد المجيد الخولي وفتح الله محروس وسعود عمر وسيد عبد الراضي.​