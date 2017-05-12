وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، جثمان مواطن مصري يدعي أحمد سليمان محمد "31 عاما" لقى مصرعه بقطر.

وأكد مصدر بالمطار أن الجثمان وصل علي طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، وجاء في التقرير الطبي المصاحب للجثمان أن سبب الوفاة نتيجة إصابات متعددة نتيجة لسقوط جسم ثقيل عليه.

وأنهت ادارة الحجر الصحي بالمطار إجراءات وصول الجثمان وتم تسليمه الي شقيقه رجب سليمان، حيث سيتم دفن الجثة بمدافن العائلة.