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بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق

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مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (1)محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (1)

محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (2)محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (2)

محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (3)محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (3)

محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (4)محافظ الشرقية يفتتح مسجد الخير بالزقازيق (4)

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد "الخير" بقسم "الحكماء" بمدينة الزقازيق، بتكلفة 5 ملايين جنيه، على نفقة أحد أهالي المنطقة.

وأدى المحافظ، صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين، بحضور فخري عبد العزيز، مساعد المحافظ للمشروعات، وعدد من أعضاء النواب والقيادات الأمنية والشعبية.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وتحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، وفضل إقامة المساجد ومنزلة من يَعمرُها ويقوم عليها، فيما استمع المحافظ والمصلون لابتهالات دينية في مدح الرسول الكريم، وسط اصطفاف عدد من رجال الدين المسيحي أمام المسجد لمشاركة المصلين فرحتهم بافتتاح المسجد.

يشار إلى أن المسجد مُقام على مساحة 500 متر ومكون من طابقين، وبه مصلى للسيدات، وملحق بالمسجد ساحتين قوامهما 1500 متر تُستغل في صلاة الجمعة والأعياد.

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