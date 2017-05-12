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"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
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"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

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"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا "تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

مصراوي Masrawy

رمضان عبد الحميد

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت مديرية التعليم بمحافظة المنيا، استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ غدًا السبت.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية: "إنه جرى الانتهاء من إعداد ٤٦٠ لجنة عامة، لاستقبال ٩٦ ألف طالب وطالبة، داخل ٩ إدارات على مستوى المحافظة".

وأشار إلى الانتهاء من عملية طباعة الأسئلة، وتجهيز أوراق الإجابة من خلال ٣ كنترولات، أحدها بوسط المحافظة بمدينة المنيا، والثاني بشمال المنيا بمدينة بني مزار، والثالث بالجنوب بمدينة ملوي.

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