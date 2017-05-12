حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في كشف ملابسات سرقة خزينة مكتب صرافة بفندق شهر زاد بالعجوزة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بلاغا من صراف عمومي بالفندق باكتشافه كسر باب مكتبه بالطابق الثالث بالفندق، وفتح باب الخزينة، وسرقة 62 ألفا و500 جنيه، و530 يورو، و1800 دولار.

وكشفت تحريات العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن عامل بقسم الصيانة بالفندق يدعى "محمد.إ"، 32 عاما، وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، ومعاونه الرائد عمرو نصير، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وتم إعادة المسروقات بالكامل.