«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

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لا يوجد أجمل من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة، حيث يعتبرها المسلم شرفًا، لما تحويه من ثروات وكنوز عطرة، يعجز المرء عن وصفها.

أما "الحجرة النبوية" فهي الميثاق الأعظم لتخليد ذكرى الحبيب المصطفى، حيث عاش بها رسول الله محمد بن عبدالله، داس بقدميه العاريتين على أرضها مرات لاحصر لها، جالس فيها أصحابه "علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب"، وكان ينزل بها "جبريل" بالوحي من وقت لآخر، لتكون منبرًا للإسلام الحنيف الذي خُطت قواعده بها.

ليس هذا فحسب، بل يوجد بها قبر النبي وصديقيه أبو بكر وعمرو بن الخطاب، وقبر رابع خاو لا أحد يعرف سره إلى الآن، وإن كان بعض العلماء يقولون إنه سيدفن به عيسى عليه السلام.

الشيخ عمر بن عائض الرويس من الشخصيات القليلة التي دخلت حجرة النبي محمد في المدينة المنورة بأوامر من الملك فيصل، ونجح في إزاحة الستار عما بداخلها.

محتوياتها

وروى الشيخ الرويس، أن الملك دخل المسجد النبوي والحجرة ووجد فيها صناديق حديدية لا يُعرف أحد ما بداخلها، وعندما سُئل عن محتوياتها، قيل أنها من عهد الأتراك.

على الفور، أسرع الملك فيصل باتخاذ قرارًا بتشكبل لجنة لحصر محتويات الحجرة مشكلة من وزارة الأوقاف، والمالية، وديوان المراقبة، حيث كان "الرويس" وقتها ممثلًا لوزارة المالية.

البداية

كان الترتيب الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأمر، أن يكون الدخول إلى الحجرة عقب صلاة العشاء ثم يتم إغلاق الأبواب ويأتي حراس المسجد لفتح الغرفة، والبدء في في جرد محتويات الحجرة النبوية.

رسائل نبوية

المفاجئة بالنسبة لـ"الرويس" حينما عُثر في أحد الصناديق على "سبائل" من ذهب ومجوهرات، و سلاسل من الفضة، كانت تُعلق في الحرم وعلى الكعبة، إضافة إلى رسائل خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقف متزوجات

وكان ما أثار اهتمام اللجنة التي استمرت نحو 15 يومًا لجرد محتويات الغرفة، العثور على حُلي يعود لابنة السلطان عبد المجيد، التي زارت المدينة المنورة، وتبرعت به كوقف للمتزوجات، كي تتزين به الفقيرات لإزالة الفوارق الطبقية أثناء الاحتفال بالزواج.

قبر النبي محمد

مشاهدة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحدودها كان الأكثر بريقًا بالنسبة للشيخ الرويس، الذي عجز عن وصفها.

هديل حمائم وأنوار مباركة

قناديل معلقة بسقف الحجرة النبوية، هدايا قديمة مصاغة من الذهب والفضة، وأنوار تشع من الحجرة المباركة، وهديل حمائم كما جاورت غار ثور يوم هجرة الرسول وصاحبه أبي بكر الصديق.. هكذا نقل الصحفي عمر المضواحي كاتب الحرمين الشريفين عن المشايخ والأئمة.

القبر الخالي والكوكب الدري

"الحجرة النبوية" ظلت محور تساؤل العديد من الشيوخ والكتَّاب حول موقعها، ليؤكد الدكتور إبراهيم رفعت باشا، في كتابه "مرآة الحرمين" أن الحجرة تقع شرق المسجد النبوي الشريف، وكان بابها يفتح على الروضة الشريفة التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها روضة من رياض الجنة، وهي حجرة السيدة عائشة بنت الصديق التي قبضت فيها روحه فدفن بها، وكان قبره جنوب الحجرة، وكانت عائشة بعد وفاته تقيم في الجزء الشمالي منها.

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وعن القبر الخالي في الحجرة النبوية يقول المفكر محمد الدبيسي: إن "بعض العلماء يذكرون أن هذا القبر سيدفن فيه النبي عيسى عليه السلام".

أما قصة تسمية "الكوكب الدري" الموجود في الحجر النبوية، فيقول رفعت باشا في كتابه: "كان في الجدار القبلي من الحجرة تجاه الرأس الشريفة مسمار فضة، ابدل بقطعة من الألماس كانت بحجم بيضة الحمام، وتحته قطعة أخرى أكبر منها، والقطعتان مشدودتان بالذهب والفضة، ومن ثم اطلق عليهما اسم "الكوكب الدري".

المقصورة الشريفة

يطلق على الحجرة النبوية في بعض الكتب، بـ"المقصورة الشريفة"، ولها 6 أبواب: الباب الجنوبي ويسمى باب التوبة، وعليه صفيحة مكتوب عليها تاريخ صنعه 1026 هـ، والباب الشمالي ويسمى باب التهجد، والبال الشرقي ويسمى باب فاطمة، والباب الغربي ويسمى "باب النبي"، وبعض الناس يسمونه "باب الوفود" وعلى يمين المثلث داخل المقصورة "باب آخر"، ثم باب سادس على يسار المثلث في داخل المقصورة أيضًا.

القبة الخضراء

ويحيط بالحجرة النبوية أربعة أعمدة أقيمت عليها القبة الخضراء التي تميز المسجد، أما الروضة الشريفة فهي بين المنبر وقبر الرسول ويبلغ طولها 22 مترا، وعرضها 15 مترا.

صانع كسوة الكعبة

الشيخ محمد على مدني، رئيس قسم النسيج الآلي بمصنع كسوة الكعبة، قال: "كانت هناك آثار نبوية وضعت في مكان ما بالغرفة .. لا أعرف أين، ولكن هناك أشياء تاريخية محفوظة في حجرة السيدة فاطمة الزهراء".

روائح عطرة

يقول الشيخ أحمد ساحرتي رئيس قسم التطريز بمصنع كسوة الكعبة: "عندما دخلت إلى الحجرة النبوية استنشقت عطرًا وروائح ما عرفتها من قبل، ولم أعرفها من بعد، لم أعرف سر تركيبتها أبدا، كان عطرا فوق العطر، وشذا فوق الشذا، وشيئا آخر لاقبل لنا به نحن أهل الصنعة والمعرفة".

13 رجلًا في رحاب النبي

تابع "ساحرتي" "كنت أول من دخل مع السيد حبيب من أعيان المدينة المنورة، وأسعد شيرة مدير الأوقاف في المدينة وقتها وحبيب مغربي من إدارة المصنع، وعبدالكريم فلمبان وناصر قاري، وعبدالرحيم بخاري وآخرين، كنا 13رجلا، لا أذكر معظمهم، فقد ذهبوا الى رحمة الله.

معجزات

وكشف "مُصنِع كسوة الكعبة" عن حدث هام وقع له خلال تركيب الكسوة المباركة، قائلًا: "بعد تجديد كسوة الحجرة، كان علينا أن نخرج الستارة القديمة، حمل من حمل الستارة، وبقي حزامها المطرز بطول 36مترا، قلت لهم لفوه ثم أتركوه، تقدمت إليه، وحملته على ضعفي فوق كتفي هذا، خرجت به من الحجرة النبوية، لم أشعر بثقله أبدا، لكنهم بعد ذلك جاءوا برجال خمسة ليحملوه فلم يستطيعوا، وانخرط الشيخ في بكاء صامت، وأكمل سأل بعضهم عن الذي حمله وجاء به الى هنا، قلت مجيبا: أنا، لم يصدقوا".

خندق رصاص حول الحجرة النبوية

بنى عمر بن عبد العزيز الحجرة النبوية ما بين 88 عامًا ، و91، وظلت 78 عامًا بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم في مثل بساطتها حين وفاته.

ثم أمر الملك العادل نور الدين الشهيد عام 557 هـ ببناء خندق صب فيه الرصاص حول الحجرة النبوية، عندما علم أن هناك من يحاول الوصول إلى جسد الرسول.

حريق المسجد النبوي في القرن التاسع الهجري

ويقول الكاتب محمد حسين هيكل: إن "الحجرة تجدد بناؤها بعد حريق المسجد النبوي، إثر صاعقة وقعت في أواخر القرن التاسع الهجري".