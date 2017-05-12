قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعاني أهالى قرية المحامدة، التابعة لمجلس قرية سنهور بمركز دمنهور بالبحيرة، من انقطاع مياه الشرب منذ 8 أسابيع، مما دفعهم لشراء المياه المعدنية لقضاء احتياجاتهم اليومية؛ بسبب عدم وصول ضغط المياهشهر رمضان لخط القرية.

وقال الحاج سلامة عطية، أحد أهالي القرية، إن أكثر من 4 آلاف مواطن يعيشون على المياه المعدنية التي لا يقدر بعضهم على شرائها لارتفاع الأسعار.

وأضاف عبد السلام شعيب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تدفع بسيارة كل 3 أيام، لافتا إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى الشركة والوحدة المحلية، لكن دون جدوى، قائلا "ارحمونا يرحمكم الله".

شاهد أيضا

وناشد الأهالي المسؤولين بالعمل على توصيل المياه مع قرب حلول شهر رمضان، خاصة أن غالبية أهل القرية غير قادرين على شراء مياه معدنية.

بدوره، أكد مصدر بشركة مياه الشرب بالبحيرة، أنه جاري تزويد المنطقة بمواسير كبيرة؛ لضمان وصول المياه بالكمية المطلوبة، مشيرا إلى أن المواسير الحالية متهالكة، يصعب من خلالها استقبال ضغط المياه، مشددا على أنه سيتم حل تلك الأزمة قبل شهر رمضان.