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أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية

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أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية

التحرير

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داهم ضباط مباحث بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مصنعا لإنتاج "آيس كريم"، ومخزنا للمشروبات الكحولية.

وألقت قوات الأمن القبض على مدير المصنع "ا. م."، 37 عاما، لاتهامه بإنتاج آيس كريم غير مطابق للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك الأدمي، وضُبط بحوزت على 10 أجولة ملح فاسد تزن 750 كجم.

كما تم ضبط "ي. ت."، 25 عاما، صاحب فرش لبيع الخردوات بشارع البستاني، وبحوزته 2000 صاروخ ألعاب نارية أحجام مختلفة، مجهولة المصدر.

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وتم ضبط "ج. ا."، 60 عاما، صاحب مخزن بدون ترخيص، لإتجاره في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وتم ضبط 606 عبواة بيرة مجهولة المصدر.

 

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التحرير

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