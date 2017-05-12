مروان محسن يواصل التأهيل وحمودي في «الجيم»

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واصل مروان محسن، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم، الجمعة، أداء برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة الرباط الصليبي.

واكتفي مروان بالمران في «الجيم»، ولم يشارك في مران الغائبين عن مباراة زاناكو الزامبي التي تقام في السابعة مساء غدٍ، السبت، في أولى مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المعروف أن مروان عاد من ألمانيا مؤخرًا، بعد الاطمئنان من الطبيب الألماني «ماير» الذي أجرى الجراحة على تحسن حالته، وعلى برنامجه التأهيلي الذى يخوضه حاليًا، على أن يعود مجددًا إلى ألمانيا بعد عيد الفطر؛ للخضوع للفحص من قبل الطبيب الألماني وتحديد موعد عودته للتدريبات بالكرة.

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كما اكتفى أحمد حمودي، لاعب الفريق صباح اليوم، بأداء تدريبات منفردة في «الجيم» على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة زاناكو الزامبي.

ويعاني حمودي من إجهاد في العضلة الضامة؛ مما دفع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري لاستبعاده من قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة زاناكو.