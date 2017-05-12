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الأهلي يختتم استعداداته لزاناكو بتدريبات خفيفة

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الأهلي يختتم استعداداته لزاناكو بتدريبات خفيفة الأهلي يختتم استعداداته لزاناكو بتدريبات خفيفة

التحرير

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم، الجمعة، مرانه الأخير قبل مواجهة زاناكو غدًا، السبت، في مستهل مشوار الفريق في دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا.

يقام المران في فندق إقامة الفريق بمعسكره بالإسكندرية؛ تجنبا للإرهاق، ويشارك فيه جميع اللاعبين المختارين في القائمة، بالإضافة للاعبين محمد هاني وسعد سمير بعد انتظامهما أمس في المعسكر. 

ومن المنتظر أن يقتصر المران على بعض التدريبات الخفيفة، على أن يتوجه جميع اللاعبين عقب المران لحضور المحاضرة الفنية التي تقام مساء اليوم، ويشرح فيها الكابتن حسام البدري، المدير الفني، خطة المباراة وفقًا لنقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. 

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كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة زاناكو الزامبي، مرانًا قويًا صباح اليوم، وشارك في المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة اللاعبون: أحمد حجازي، عماد متعب، عمرو بركات، مسعد عوض، أكرم توفيق، مصطفى صبحي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية شاقة في بداية المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتمل المران على تدريبات بدنية قوية، وتقوية للعضلات مع بعض التدريبات بالكرة واستغرق المران قرابة الساعة وربع الساعة.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو في السابعة مساء غدٍ، السبت، في أولى مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على استاد الجيش ببرج العرب.

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التحرير

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