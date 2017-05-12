فيليكس بريش حكمًا لنهائي دوري أبطال أوروبا

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عين الألماني فيليكس بريش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس يوم 3 يونيو المقبل في كارديف، وذلك بعد حصل على فرصة تحكيم 5 مباريات في نسحة هذا العام حسبما أوضح موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وحصل بريش على الشارة الدولية في عام 2007، وحكم مباراة الذهاب بيم يوفنتوس بورتو في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما حكم مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وأندرلخت في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وتواجد بريش في منافسات اليورو الماضي وحكم 3 مباريات جمعت السويد ببلجيكا وإنجلترا بويلز في دور المجموعات إلى جانب مواجهة البرتغال وبولندا في ربع النهائي، كما حكم بريش نهائي الدوري الأوروبي عام 2014 بين إشبيلية وبنفيكا في تورينو.