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خيسي يحلم بمنح لقب الليجا لريال مدريد

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خيسي يحلم بمنح لقب الليجا لريال مدريد خيسي يحلم بمنح لقب الليجا لريال مدريد

التحرير

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يرحل برشلونة لمواجهة لاس بالماس يوم الأحد المقبل، في المباراة قبل الأخيرة في صراع الفوز باللقب مع ريال مدريد، وهو ما يحفر خيسي رودريجز لاعب لاس بالماس، وريال مدريد السابق، للتسجيل في شباك البرسا وإهداء اللقب لفريقه السابق، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتبقى لريال مدريد 3 مباريات ويحتاج للفوز في اثنين والتعادل في واحدة لضمان اللقب بصرف النظر عن النتائج التي سيحققها برشلونة، إلا أن خيسي رودريجز يرغب في حسم لقب الليجا مبكرًا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة.

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وقال خيسي: "لن أكذب، أحب كثيرًا فكرة التسجيل في برشلونة وإهداء اللقب لريال مدريد".

وأضاف: "ريال مدريد وبرشلونة يمتلكان تشكيلة مميزة من اللاعبين، ينتظرون الفرصة للمشاركة في المباريات، مؤكدًا في الوقت ذاته على قوة ثلاثي برشلونة ميسي ونيمار وسواريز، إلا أنه سيعمل جاهدًا لخدمة فريقه السابق".

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التحرير

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