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اليويفا يعلن طاقم تحكيم نهائي الدوري الأوروبي

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اليويفا يعلن طاقم تحكيم نهائي الدوري الأوروبي اليويفا يعلن طاقم تحكيم نهائي الدوري الأوروبي

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن حكم نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، الذي سيقام يوم 24 مايو بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بملعب الصداقة في ستوكهولم بالسويد.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم الدولي السلوفيني دامير سكومينا ويعاونه كل من جور برابروتنيك، روبرت فكان كمساعدين، وسيكون الحكم الرابع جيانلوكا روكي (الإيطالي)، وسيكون الثنائي ماتي إبريق، سلافكو فينسيتش كمساعدين إضافيين.

وفيما يلي نستعرض حكام نهائي الدوري الأوروبي في آخر 7 نسخ:

2010: أتلتيكو مدريد 2-1 فولهام - نيكولا ريتزولي. 

2011: بورتو 1-0 براجا - كارلوس فيلاسكو كاربايو.

 2012: أتلتيكو مدريد 3-0 أتلتيك بيلباو - فولفجانج ستارك.

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 2013: تشيلسي 2 -1 بنفيكا - بيورن كويبرز.

 2014: إشبيلية 0-0 بنفيكا 4-2 على الأقلام - فيليكس بريش.

2015: إشبيلية 3-2 دنيبرو - مارتن أتكينسون.

2016: إشبيلية 3-1 ليفربول - جوناس اريكسون.

الجدير بالذكر أن أياكس لعب 14 مباراة خلال مشواره في بطولة هذا الموسم  فاز في 8 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في 3 آخرين وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا، ونجح في تصدر مجموعته السابعة وتخطى ليجيا وارسو في دور الـ32 ومن ثم هزم كوبنهاجن في دور الـ16 وشالكة في ربع النهائي، قبل تخطي عقبة ليون في نصف النهائي.

من جانبه خاض مانشستر يونايتد 14 مباراة أيضا فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل الفريق 23 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحل وصيفا في مجموعته الأولى وتخطى سانت إتيان في دور الـ32 ومن ثم روستوف في دور الـ16 وأندرلخت في دور ربع النهائي، وأخيرا سيلتا فيجو في نصف النهائي. 

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