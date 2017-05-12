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ميسي الأفضل في الليجا لشهر أبريل

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ميسي الأفضل في الليجا لشهر أبريل ميسي الأفضل في الليجا لشهر أبريل

التحرير

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أفضل لاعب في شهر أبريل الماضي في الدوري الإسباني.

سجل ليونيل 8 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإسباني خلال شهر أبريل، فقد سجل هدفين في خمس مباريات لعبها من أصل 7 جاءت أمام إشبيلية وريال سوسيداد وريال مدريد وأوساسونا، فيما غاب عن التسجيل فقط أمام ملقا وإسبانيول ولم يشارك ضد غراناطة بسبب الإيقاف.

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وارتفع رصيد ميسي من الأهداف إلى 33 هدفا في الليجا بنهاية أبريل، قبل أن يضيف هدفين ضد فياريال الأسبوع الماضي، ليحافظ على صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى ويقترب من الحذاء الذهبي.

وقاد ميسي برشلونة لصدارة الدوري الإسباني بتسجيل هدفين في الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 23 أبريل الماضي منها هدف في الثواني الأخيرة ليقود برشلونة للفوز على غريمه التقليدي بنتيجة 3-2.

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التحرير

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