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بالصور.. إزالة 41 حالة تعدّ على أملاك الدولة في أسوان

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على أملاك الدولة (1)إزالة تعديات على أملاك الدولة (1)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (2)إزالة تعديات على أملاك الدولة (2)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (3)إزالة تعديات على أملاك الدولة (3)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (4)إزالة تعديات على أملاك الدولة (4)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (5)إزالة تعديات على أملاك الدولة (5)

إزالة تعديات على أملاك الدولةإزالة تعديات على أملاك الدولة

إزالة تعديات على أملاك الدولة (7)إزالة تعديات على أملاك الدولة (7)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (8)إزالة تعديات على أملاك الدولة (8)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (9)إزالة تعديات على أملاك الدولة (9)

إزالة تعديات على أملاك الدولة (10)إزالة تعديات على أملاك الدولة (10)

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة في كلٍّ من مدينتي أسون وإدفو برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن العام، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان ولمركز ومدينة إدفو والإدارة الزراعية بإدفو.

وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 30 قرارًا إداريًّا صادرًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، وتنفيذ 11 قرارًا إداريًّا صادرًا من الإدارة الزراعية بإدفو بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم "3301/2017"، إداري القسم، والمحضر رقم "4090/2017"، إداري المركز.

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