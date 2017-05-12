بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخرج 10 دورات للوافدين الأفارقة

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احتفلت القوات المسلحة، بتخرج 10 دورات دراسية لكوادر الدارسين الوافدين من 33 دولة إفريقية بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وألقى اللواء أ.ح ناصر عاصى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة تحدث فيها عن أنشطة ومجالات التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، لإعداد وتأهيل للدارسين الوافدين من مختلف الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات المهارية فى التخصصات المختلفة بما يعزز من آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة مع الدول الصديقة والشقيقة.

أعقبه عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات والفرق المختلفة بدءًا من استقبال الدارسين، ومرورًا بالموضوعات التخصصية التى تم التدريب عليها نظرياً وعملياً داخل المنشآت التعليمية والتدريبية بالقوات المسلحة.

وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية وإهتمام وإكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التى تعينهم على الوفاء بمهامهم فى خدمة شعوبهم وأوطانهم.

من جانبه أشاد السفير حازم فهمى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود البناء والتنمية فى العديد من المجالات.

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ونقل اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحية واعتزاز القيادة العامة للقوات المسلحة بالدارسين الوافدين، وتهنئتهم بإتمام فترة دراستهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية، كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم من الدول الشقيقة والصديقة داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية، وإعدادهم وتدريبهم وإثراء خبراتهم العسكرية والمدنية التى تعينهم فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.

وأشار إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية ونظائرها بكافة الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية والقضاء على الإرهاب الذى يهدد الأمن والاستقرار والتنمية لجميع شعوب القارة الإفريقية.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة تقديرًا لأدائهم المتميز طوال فترة دراستهم داخل المنشآت والمعاهد التعليمية.

حضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.