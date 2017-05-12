الإسكان: طرح 15 محلًا بالقرى السياحية في مزاد علني

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أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم بيع 15 محلاً تجاريا بالمزاد العلني بعدد من القرى السياحية، و14 محلاً بالإسكان الاجتماعى والعائلى بمدينة طيبة الجديدة.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه سيتم بيع 15 محلاً تجارية بأنشطة مختلفة، بمساحات تتراوح بين 26 م2 و124 م2، بقرى: مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، وذلك بالمزاد العلنى.

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بدوره، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: إنه سيتم بيع 4 محال تجارية، بالحي الثالث بمنطقة الإسكان العائلى 150م، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بالمجاورة الأولي، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعي بالمجاورة الثانية، بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 21 م2 و36 م2، وذلك بالمزاد العلنى.

من جهته، أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح 14 كشكًا جاهزًا للخدمات الترفيهية بمنطقة الشاطئ، و4 منافذ جاهزة لزوار المصيف بطريق الكورنيش بمنطقة الشاطئ بالمدينة، لمدة موسم صيفي واحد بمقابل الانتفاع فى مزاد علني.