أخبار عاجلة

رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ -
بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور" -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإسكان: طرح 15 محلًا بالقرى السياحية في مزاد علني

Google+ Print
الإسكان: طرح 15 محلًا بالقرى السياحية في مزاد علني الإسكان: طرح 15 محلًا بالقرى السياحية في مزاد علني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم بيع 15 محلاً تجاريا بالمزاد العلني بعدد من القرى السياحية، و14 محلاً بالإسكان الاجتماعى والعائلى بمدينة طيبة الجديدة.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه سيتم بيع 15 محلاً تجارية بأنشطة مختلفة، بمساحات تتراوح بين 26 م2 و124 م2، بقرى: مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، وذلك بالمزاد العلنى.

شاهد أيضا

بدوره، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: إنه سيتم بيع 4 محال تجارية، بالحي الثالث بمنطقة الإسكان العائلى 150م، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بالمجاورة الأولي، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعي بالمجاورة الثانية، بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 21 م2 و36 م2، وذلك بالمزاد العلنى.

من جهته، أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح 14 كشكًا جاهزًا للخدمات الترفيهية بمنطقة الشاطئ، و4 منافذ جاهزة لزوار المصيف بطريق الكورنيش بمنطقة الشاطئ بالمدينة، لمدة موسم صيفي واحد بمقابل الانتفاع فى مزاد علني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ

رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ

«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا