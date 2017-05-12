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رؤساء برلمانات «العربي» و«عموم إفريقيا» و«المتوسط» يدعمون القضية الفلسطينية

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رؤساء برلمانات «العربي» و«عموم إفريقيا» و«المتوسط» يدعمون القضية الفلسطينية رؤساء برلمانات «العربي» و«عموم إفريقيا» و«المتوسط» يدعمون القضية الفلسطينية

التحرير

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اتفق البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في ختام مشاركة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في الجلسة الرابعة لبرلمان عموم إفريقيا يومي 8 و9 مايو الجاري، على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بينهما إلى أعلى المستويات، خاصة في القضايا الاستراتيجية والمصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذكر بيان للبرلمان العربي صباح اليوم، الجمعة، أن رئيس البرلمان العربي وروجي نكودو دانج رئيس برلمان عموم إفريقيا بعثا خطابا مشتركا إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي لحث إدارة الرئيس دونالد على العدول عن نيتها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، ووقع معهم بدرو روك رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الذي شارك هو الآخر في اجتماعات برلمان عموم إفريقيا.

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وأرسل الرؤساء الثلاثة خطابا مشتركا إلى رئيس مجلس العموم البريطاني لحث حكومته على «إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشئوم».

وأوضح البيان أن رئيسي البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا أصدرا بيانا مشتركا لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابًا عن الطعام بدأ في 17 أبريل الماضي، حتى تاريخه، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، ومطالبة إسرائيل دولة الاحتلال الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

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التحرير

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