أخبار عاجلة

رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ -
بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور" -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمواجهة حرائق النخيل.. إنشاء وحدة إطفاء بقرية القصر في الوادي الجديد

Google+ Print
لمواجهة حرائق النخيل.. إنشاء وحدة إطفاء بقرية القصر في الوادي الجديد لمواجهة حرائق النخيل.. إنشاء وحدة إطفاء بقرية القصر في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إنهم بدأوا في إنشاء وحدة إطفاء للحرائق بقرية القصر الإسلامية، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، للحد من حرائق مزارع النخيل.

وأضاف "سيد" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنهم كانوا يضطرون لاستدعاء سيارات إطفاء من مركز الداخلة والقرى، نظرًا لعدم وجود وحدة إطفاء في القرية.

أوضح "سيد" أن المشروع يستغرق 3 أشهر، ليدخل الخدمة مباشرة بعد دعمه بسيارة إطفاء من موازنة المركز، بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة الحماية المدينة والإطفاء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ميركل تستقبل ماكرون في أول زيارة أوروبية له بعد فوزه برئاسة فرنسا

ميركل تستقبل ماكرون في أول زيارة أوروبية له بعد فوزه برئاسة فرنسا

بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور"

بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور"

التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة

التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة