لمواجهة حرائق النخيل.. إنشاء وحدة إطفاء بقرية القصر في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إنهم بدأوا في إنشاء وحدة إطفاء للحرائق بقرية القصر الإسلامية، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، للحد من حرائق مزارع النخيل.

وأضاف "سيد" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنهم كانوا يضطرون لاستدعاء سيارات إطفاء من مركز الداخلة والقرى، نظرًا لعدم وجود وحدة إطفاء في القرية.

أوضح "سيد" أن المشروع يستغرق 3 أشهر، ليدخل الخدمة مباشرة بعد دعمه بسيارة إطفاء من موازنة المركز، بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة الحماية المدينة والإطفاء.