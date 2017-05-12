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النيابة تصرح بدفن موظف قُتل في مشاجرة بالوادي الجديد

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النيابة تصرح بدفن موظف قُتل في مشاجرة بالوادي الجديد النيابة تصرح بدفن موظف قُتل في مشاجرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مديرية امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قررت النيابة العامة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه في مشاجرة بإحدى قرى مركز الخارجة.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا بوصول جثة شخص مصاب بطعنه نافذة في صدره، وتبين أنه يدعى "عاطف سليم أبيض"، 37 عامًا موظف بمديرية الطرق، أصيب في مشاجرة بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة وسرعة ضبط الجناة.

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