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انفجار أسطوانة غاز بمقهى في بولاق الدكرور

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انفجار أسطوانة غاز بمقهى في بولاق الدكرور انفجار أسطوانة غاز بمقهى في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy

انفجار أسطوانة غاز بمقهى - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمقهى أسفل عقار سكني بحارة أحمد رجب بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، بسبب انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم.

وتبين أنه أثناء قيام مالك المقهى بتشغيل موتور المياه، حدث ماسًا كهربائيًا نتج عنه شرز تطاير اتجاه أسطوانة غاز، مما أدى لانفجارها، وسقوط جزء من حائط بالمقهى.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء أسامة شعبان ونائبه اللواء هاني سعيد من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

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